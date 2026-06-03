A 100 días del regreso de los Juegos Suramericanos a tierras argentinas

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Restan hoy exactamente cien días para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos, evento que se desarrollará por tercera vez en la historia en nuestro país luego de su último paso en 2006.

El mismo se desarrollará principalmente en tres ciudades: Santa Fe capital, Rosario y Rafaela, más allá de que también habrá competencias en Paraná, Recreo, Mar del Plata y Capital Federal.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

De Santa Fe 2026 participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Rosario albergará la mayoría de las contiendas, aproximadamente un 67 %, con el Parque Independencia como sede principal.

Allí se encuentran en plena construcción dos estadios cerrados: uno, el "Arena Rosario", ubicado en el predio de la ex Feria Rural, con capacidad para unas 6000 personas. El otro, denominado Microestadio Parque Independencia, situado junto al patinódromo y con aforo aproximado en 3000 personas.

En Rosario también contarán para los Odesur con una Villa Suramericana, hogar de los atletas durante la competencia, y un Centro Acuático en la zona del Museo del Deporte, al sur de la ciudad. Ambos se encuentran en avanzada etapa.

Rosario también ampliará la oferta deportiva en el interior del hipódromo. Allí, donde ya había hay canchas de hockey, rugby y fútbol, de diferentes tamaños, se avanza con la construcción de siete canchas de tenis (una de cemento y el resto, de polvo de ladrillo) y diez de pádel.

Paralelamente, en Santa Fe capital avanza la construcción del Microestadio CARD, cuyo aforo trepará a los 3500 espectadores, en lo que será un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor, como así también un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos.

Se edifica un estadio similar en Rafaela. También un centro de tiro deportivo, la pista de BMX, de skate y el velódromo cubierto, son las grandes obras que serán legado una vez que finalicen los Juegos Suramericanos 2026.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)