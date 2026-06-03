Los locales le bajaron la persiana a los visitantes en la reclasificación de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Todos triunfos locales se registraron esta noche en el inicio de la reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", lo mismo que había sucedido en la LBB Plata.

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Whitense (7º) no tuvo problemas ante Velocidad y Resistencia B (10º), ganando 94 a 59; Caza y Pesca Huracán Médanos (5º) derrotó a Fortín Club de Pedro Luro (12º), 65 a 50; Los Andes (8º) superó a Bella Vista (9º), 62 a 55 y Sporting (6º) hizo lo propio ante Fútbol y Tenis de Buratovich (11º), 57 a 55.

El domingo se disputarán las revanchas, desde las 20. Están confirmadas las localías de Velocidad B y Fortín Club, restan designar canchas para las localías de Fútbol y Tenis y Bella Vista.

En caso de repetirse los ganadores, el miércoles comenzarán los cuartos, donde esperan: 1º) Bahiense del Norte B, 2º) Barracas, 3º) Pellegrini y 4º) Sportivo Bahiense B.

De lo contrario, ese día se jugarán los terceros encuentros, volviendo a los escenarios de esta noche.

Caza y Pesca 65, Fortín Club 50

Caza y Pesca reaccionó a tiempo y tras un inicio desfavorable (11-5) metió un parcial de 19-2 al término del primer cuarto: 24-13.

Y al cabo del primer tiempo el parcial se extendió a 35-9, cerrando esa parte 40-20.

La ventaja, definitivamente, fue demasiada para un rival que si bien logró imponerse en el complemento 30-25, había permitido demasiado antes, por lo que el final fue 65 a 50.

Tuvo un auspicioso regreso -tras la lesión- Nicolás Sánchez (7 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos) y hubo un muy buen aporte de Francisco Perrín, importante en la primera parte y completando 11 puntos (2-5 en t3, 2-3 en t2 y 1-2 en t1), más 4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos,

Caza y Pesca (65): A. Solomon (7), B. López (10), M. Nievas (5), F. Perrín (11), H. Banegas (11), fi; T. Martz (12), B. Meschini, N. Sánchez (6), J. Jaratz (3), R. Sánchez, A. Sensini, L. Pezzutti y T. Suárez. DT: Gabriel Asnes.

Fortín Club (50): R. Osinaga (5), L. Sensini (5), J. Aispuro (9), G. Zaccara (3), B. Ruiz (4), fi; W. Ruiz (6), T. Espinosa, J. Martínez (6), J. Huenuqueo (6), G. Tidei (6) y R. Sánchez. DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Caza y Pesca, 24-13; 40-20 y 51-32.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Cancha: Caza y Pesca.

Serie: Caza y Pesca, 1-0.

Sporting 57, Fútbol y Tenis 55

Sporting defendió su localía y venció a Fútbol y Tenis 57 a 55.

Los de Buratovich tuvieron una de sus mejores producciones de la temporada, y el local acaso sintió el peso de salir como favorito.

En un trámite de marcador cambiante, la visita tuvo tres oportunidades claras para ponerse al frente, dos cuando estaban 55-55 y la última.

La primera cediendo una ofensiva por consumir el tiempo de posesión, la segunda fue un pick and roll que falló en un buen lanzamiento Juan Pablo Dumrauf y la última -ya 2 abajo-, con un triple a pie firme, aunque contra el tiempo.

Previo a esta desición, restando 5 segundos Benjamín Falcioni atacó por el eje y con una penetración que definió de zurda, anotó el doble que, posteriormente, decretó la victoria.

Sporting (57): G. Martínez (5), G. Díaz (5), M. Miguez (10), F. Salmeri (13), B. Kumorkiewicz (11), fi; B. Falcioni (5), R. Frontalini, A. Cisneros (2), H. Martínez (6) y M. Gómez. DT: Ian Costa.

Fútbol y Tenis (55): J.D. Pérez (16), J.P. Dumrauf (9), F. Crocioni (5), J. Wainmaier (10), S. Esquivel (2), fi; F. Mutuverría (3), E. Sánchez, J. Monaldi (6), Y. Sánchez, J. Tschering (2) y W. Carrino (2). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Sporting, 15-11; 27-30 y 42-46.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

Serie: Sporting, 1-0.

Whitense 94, Velocidad 60

Whitense no le dio chances a Velocidad B, al que venció 94 a 60.

El albiazul -que ganó cuatro de los últimos cinco juegos- dominó a voluntad y le propinó la novena derrota en fila al azulgrana.

Tuvo como principal exponente a Marcos Ruarte, quien completó 21 puntos (8-10 en dobles) y 13 rebotes. También rindieron a muy buen nivel Francisco Cruz, con 17 puntos (3-4 en t3, 4-5 en t2) y Mateo Herbalejo, que terminó con 18 puntos (2-4 en t3 y 6-10 en t2).

Whitense (94): F. Cruz (17), M. Herbalejo (18), Agustín Almirón (2), G. Resler (8), M. Ruarte (21), fi; T. Iturriaga (1), F. Pentenero, U. Martínez (2), L. Husman (5), T. Márquez (3), J. Burgos (8) y L. Robledo (9). DT: Sebastián Dodero.

Velocidad B (60): R. Copreni (11), E. González (3), N. Valdebenito (14), F. Martínez (7), T. Moreira (9), fi; J.I. Del Molino (2), T. Rollhaiser (1), T. Carvalhosa (11), J. Labeyrie (2) y N. Ocampos. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Whitense, 25-16; 54-27 y 77-39.

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Camila Robles.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Serie: Whitense, 1-0.

Los Andes 62, Bella Vista 55

Ganando el último cuarto 22-7, Los Andes dio vuelta el trámite y terminó superando a Bella Vista, 62 a 55.

Los locales encontraron la salida con el estadounidense James Danzey, que completó 22 puntos (0-3 en t3, 8-10 en t2 y 6-6 en t1), más 8 rebotes.

La visita, en tanto, había construido la base para llevarse la victoria que finalmente no fue, con el tridente Santiago Durando, Ray Inglera y Tomás De Cascos, sumándose después Enzo Alesso.

Los Andes (62): M. Murphy (11), N. Guerrero (4), G. Chávez (4), I. De Brakeleer (3), J. Danzey (22), fi; M. Varela (10), D. Heredia (8), N. Schiaffino, A. García y F. Herrera. DT: Enrique Moreno.

Bella Vista (55): B. Ruesga, S. Durando (14), F. Ariza (2), R. Inglera (14), A. Alesso (7), fi; T. De Cascos (16), S. Bertoni (2) y B. Ciommo. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Los Andes, 11-11; 21-31 y 40-48.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel⁩ Mallimaci.⁩

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Serie: Los Andes, 1-0.