Un jugador de la Selección sufrió un desgarro y se perderá el Mundial

En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial está seriamente en duda.

El zaguero de Olympique Marsella no pudo terminar la práctica de anoche y los estudios corroboraron el grado de la lesión: tendrá para al menos 21 días de recuperación. Lionel Scaloni deberá definir si lo mantiene en el plantel o lo desafecta y convoca a un reemplazante de la prelista de 55 jugadores.

Balerdi fue titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Perú, en la Bombonera; Chile, en Santiago; y Ecuador, en Guayaquil. En total, suma 11 presencias en la Selección Argentina y se perdió los últimos amistosos por una lesión muscular.

En este contexto, el principal candidato para reemplazarlo sería el defensor central Marcos Senesi, quien viene de protagonizar una gran campaña con el Bournemouth de Inglaterra, equipo con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la próxima edición de la UEFA Europa League.

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La Selección argentina se enfrentará este sábado por la noche con su par de Honduras, en el que será el primero de los amistosos previos al Mundial que se llevará a cabo a partir del 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. (NA)