Los analistas que releva el BCRA prevén que la inflación de mayo fue de 2,3%

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de mayo alcanzó el 2,3% y proyectan que en junio será del 2,1%.

El dato del INDEC de la variación de precios del quinto mes del año se conocerá el próximo jueves 11 de junio.

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.422 este mes. Los analistas también pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.658. Hacia julio llegaría a $1.447, es decir, $12,8 pesos menos que el cálculo anterior. La proyección de los analistas para agosto es de $1.476.

Para septiembre, estimaron que el dólar podría estar en $1.516 y para octubre, $1.553. Para noviembre, en tanto, proyectaron que estará a $1.597.

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A cuánto llegará la inflación en 2026

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

Mayo 2026: 2,3%



Junio 2026: 2,1%



Julio 2026: 2%



Agosto 2026: 1,8%



Septiembre 2026: 1,9%



Octubre 2026: 1,8%



Noviembre 2026: 1,7%.



Todas las proyecciones del REM para 2026