Los analistas que releva el BCRA prevén que la inflación de mayo fue de 2,3%
El Relevamiento de Expectativas del Mercado ajustó sus proyecciones. Estimó que el dólar oficial rondará los $1.422 para finales del sexto mes.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de mayo alcanzó el 2,3% y proyectan que en junio será del 2,1%.
El dato del INDEC de la variación de precios del quinto mes del año se conocerá el próximo jueves 11 de junio.
Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.422 este mes. Los analistas también pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.658. Hacia julio llegaría a $1.447, es decir, $12,8 pesos menos que el cálculo anterior. La proyección de los analistas para agosto es de $1.476.
Para septiembre, estimaron que el dólar podría estar en $1.516 y para octubre, $1.553. Para noviembre, en tanto, proyectaron que estará a $1.597.
A cuánto llegará la inflación en 2026
Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:
- Mayo 2026: 2,3%
- Junio 2026: 2,1%
- Julio 2026: 2%
- Agosto 2026: 1,8%
- Septiembre 2026: 1,9%
- Octubre 2026: 1,8%
- Noviembre 2026: 1,7%.
Todas las proyecciones del REM para 2026
- Una inflación de 2,3% en mayo; de 2% en junio; 2% en julio; 1,8% en agosto; de 1,8% en septiembre; de 1,8% en octubre y de 1,7% en noviembre.
- Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3% en el primer trimestre del 2026 y 1,2% para el segundo.
- Un tipo de cambio nominal en $1422 por dólar para el promedio de junio.
- Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el primer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas repitieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,4%.
- Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$98.547 millones e importaciones (CIF) en US$78.363 millones.
- Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $16 billones para 2026.
- Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para junio de 22,75% nominal anual. (con información de TN)