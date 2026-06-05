Muerte del Indio Solari: detalles de la fiscalía sobre cómo fue encontrado

El músico Carlos Alberto "Indio" Solari falleció a los 77 años, según fuentes oficiales, el desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la vivienda.

Tal como indicó la Fiscalía General de Morón, en un documento, el hallazgo se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

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A raíz de lo ocurrido tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes.

Asimismo, se ordenó una autopsia médico legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

"La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", señalaron las autoridades en el parte oficial.

Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como "Averiguación de causales de muerte".

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, alcanzó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Los Redondos y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. (NA)