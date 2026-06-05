Los Pumas 7s arrancaron en Bordeaux con una contundente victoria ante Alemania

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven comenzó esta mañana en Bordeaux, Francia, la tercera y última etapa del Championship del circuito internacional con una contundente victoria.

Los Pumas 7s se impusieron a Alemania por 35 a 19 con tries de Pedro De Haro (1'), Marcos Moneta (6', 8'), Matteo Graziano (9') y Gregorio Perez Pardo (13'). También hubo conversiones de Santiago Vera Feld (1', 6', 9', 9') , Juan Patricio Batac (14').

A diferencia de la etapa anterior, esta se jugará viernes y sábado, día en el que quedará consagrado el campeón 2025-26, que será el equipo que finalice primero en la tabla general de posiciones.

El combinado nacional, que esta mañana contó con la titularidad del bahiense Santiago ÁLvarez Fourcade, volverá a presentarse a las 16.20 ante el local, por el grupo C. Mientras que mañana sábado enfrentará a Nueva Zelanda a las 6.28.

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Los Pumas 7s llegaron a esta etapa tras finalizar en el 3º lugar del Seven de Valladolid, lo cual mantuvo a los dirigidos por Gonzalo Gómez Cora en el 2º puesto con 34 unidades, detrás del líder Sudáfrica (38), medalla de oro en suelo español.

Justamente el combinado sudafricano le puso freno a la ilusión albiceleste en semifinales, cuando se impuso 19-7, tras acceder a esa instancia con triunfos ante Alemania (26-17), Uruguay (40-14) y Nueva Zelanda (24-0) en fase de grupos. Después le ganó a Francia en cuartos de final (21-19) y cayó en semifinales contra Sudáfrica.