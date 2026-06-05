El dólar oficial registró su segunda mayor suba semanal del año: a cuánto cerró en Bahía Blanca

El dólar oficial registró su segunda mayor suba semanal de 2026, tanto en el segmento mayorista como minorista. Asimismo, es la primera vez que la cotización encadena tres incrementos semanales al hilo, en un contexto en que el BCRA prolonga la compra de reservas aprovechando la estacionalidad favorable.

En Bahía Blanca, la cotización tuvo un incremento de 5,58 pesos en el sector comprador, situando a la divisa en 1.411,75 pesos. En lo que respecta a la venta, el cierre ubicó al billete estadounidense en 1.463,26 pesos (+$3,89), siendo la variación positiva del 0,27% y el spread de 51,51 pesos.

El blue, por su parte, se mantuvo con los valores del jueves; es decir, 1.423 pesos para la compra y 1.450 pesos para la venta.

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En la City porteña, en tanto, el tipo de cambio mayorista avanzó este viernes $3,5 situándose en los $1.440. Respecto del viernes pasado avanzó $35 (+2,3%); solo en la semana del 20 al 24 de abril se vio una suba más elevada, por lo menos desde que comenzó el nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación.

Aun así, la cotización se ubicó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68.

Mientras tanto el tipo de cambio minorista cerró a $1.462,88, según el promedio que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, el billete se vendió a $1.460, lo que implica un alza del 0,3% respecto del cierre del jueves y un incremento semanal de $30 (+2,1%).

Los dólares financieros operan con alzas moderadas. Así, el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.515,88 y el MEP trepa a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%.

El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435, según un relevamiento en cuevas de la city porteña, y se mantiene como la cotización más baja del mercado.

Si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a mostrar una corrección a la baja en las proyecciones para el dólar oficial, los analistas siguen esperando que el tipo de cambio mayorista exhiba una aceleración hacia la segunda parte del año.

Los analistas proyectaron un dólar de $1.422 en junio, $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre, $1.597 en noviembre y $1.658 en diciembre. La dinámica sugiere que el mercado espera una corrección más marcada hacia el último tramo del año, con un ritmo creciente hasta septiembre, y luego se moderaría hacia fin de año.

En cuanto al riesgo país, se observó una suba de 8 puntos respecto de ayer jueves, por lo que el cierre marcó 494 puntos, contra los 486 de la jornada anterior. (Con información local y de Ámbito).