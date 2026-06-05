“Una voz que se volvió bandera popular”, el mensaje de la AFA por la muerte del Indio Solari:

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) despidió con un emotivo mensaje al Indio Solari, quien murió este viernes a los 77 años: "Una voz que se volvió bandera popular".

En el comunicado, la AFA subrayó que "la noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".

En este sentido, el ente madre del fútbol argentino destacó: "Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas".

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Por otra parte, la AFA reconoció que "pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores".

"Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única", continúa el comunicado.

Por último, cerraron: "Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios... El Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar".

El Indio Solari, de 77 años, murió este viernes por la mañana tras batallar durante más de una década con la enfermedad de Parkinson.