Zverev sigue intratable: le ganó a Mensik y se metió en la final de Roland Garros

El tenista alemán Alexander Zverev (2°) le ganó en cuatro sets al checo Jakub Mensik (26°) y se metió en la gran final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Zcerev, que va en busca de su primer "Major", se impuso 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 luego de tres horas y un minuto de juego.

El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus respectivos turnos de servicio. Incluso Mensik pudo haber sido el primero en tomar ventaja, ya que tuvo tres chances de quiebre para ponerse 5-3.

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Sin embargo, el alemán demostró mucha actitud para recuperarse y además pudo quebrar el servicio de su oponente, para luego cerrar el set con su saque.

Visiblemente afectado por las oportunidades que desperdició y por un dolor de cuello que le impedía explotar al máximo su saque, Mensik mostró una pobre versión en el segundo set y Zverev no tuvo problemas para imponerse por 6-2.

En la tercera manga Mensik levantó bastante y pudo conseguir un sólido 6-3 para descontar, pero en el cuarto parcial Zverev quebró de entrada y le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de servicio para quedarse con la victoria y el boleto a la final.

De esta manera, Zverev se mantiene firme en búsqueda de su primer título de Grand Slam en la que se presenta como su gran oportunidad gracias a la baja del español Carlo Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.

La de este domingo será la cuarta final en un Grand Slam para Zverev, luego de sus derrotas en los partidos decisivos del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Su oponente en la final será el ganador del partido entre los italiano Flavio Cobolli (10°) y Matteo Arnaldi.