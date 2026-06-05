Lautaro dio cátedra de lanzamiento en la concentración de la Selección Argentina

Se sabe que el básquetbol es una opción en la preparación de equipos deportivos de otras disciplinas. Movilidad del tren superior, concentración, sintonía fina y un despliegue físico singular, son algunas de las virtudes del deporte de la naranja.

En las últimas horas se viralizó un video en el que los jugadores del seleccionado argentino de fútbol realizando práctica de lanzamiento al aro en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City.

Allí Lautaro Martínez hizo gala de su efectividad, según se pudo ver en un video que la cuenta oficial de la Selección Argentina subió a su cuenta en TikTok.

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Recordamos que el delantero bahiense es hermano de Jano, base de Ferro Carril Oeste que disputó recientemente las semifinales de la Liga Nacional, quedando eliminado ante Gimnasia (Comodoro Rivadavia) por 3-2.