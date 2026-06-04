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Ratifican el alerta por tormentas para Bahía Blanca y la región

Se extiende desde la madrugada hasta el mediodía del viernes.

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

Sin embargo, si bien los primeros pronósticos indicaban que se extendería entre la tarde de este jueves y el mediodía del viernes, finalmente el ente oficial cambió su proyección: para toda la región, se extenderá entre las 6 y las 12 del viernes.

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En ese lapso, “el área será afectada por lluvias persistentes”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”, se indicó.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

También se pide alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

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