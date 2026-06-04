Ratifican el alerta por tormentas para Bahía Blanca y la región

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

Sin embargo, si bien los primeros pronósticos indicaban que se extendería entre la tarde de este jueves y el mediodía del viernes, finalmente el ente oficial cambió su proyección: para toda la región, se extenderá entre las 6 y las 12 del viernes.

En ese lapso, “el área será afectada por lluvias persistentes”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”, se indicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

También se pide alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.