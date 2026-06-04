Dolor en el cine nacional: murió Chunchuna Villafañe

Este jueves a la tarde se confirmó la muerte de Chunchuna Villafañe a los 92 años. La noticia la dio su hija, Juana Molina, quien la despidió con un sentido posteo en su cuenta de Instagram.

Elba “Chunchuna” Villafañe, una de las grandes bellezas argentinas, provenía de una familia de notables: su bisabuelo, Benjamín Villafañe, fue gobernador de la provincia de Jujuy; su padre, César Villafañe, militar de profesión, se convirtió en un jinete de prestigio internacional; su madre también fue una eximia amazona, y su tía, Elba Villafañe, era una artista -pintora y escultora- multipremiada y profesora emérita de la Facultad de Bellas Artes, célebre por sus paisajes de Tilcara y los retratos de su gente, los coyas.

A raíz de la profesión de su padre, Chunchuna vivió en diferentes provincias pero cuando la familia se estableció en Buenos Aires concluyó su educación y cursó la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires.

Mientras estudiaba, para sostenerse y colaborar con su familia, comenzó a trabajar como modelo y rápidamente se convirtió, junto con Claudia Sánchez, en una de las figuras más cotizadas de la publicidad argentina. Muchos recuerdan todavía los avisos que realizó con Ugo Tognazzi y en general su elegancia y sensualidad cualquiera fuera el producto que le tocara vender.

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Pero Chunchuna se crio en una familia interesada en la política y ella no se mantuvo al margen. De jovencita escuchaba con atención las discusiones políticas que mantenían algunas personalidades de la época que visitaban su casa. Ya casada (con Horacio Molina) y madre de dos hijas (Inés y Juana Molina) conoció al padre Carlos Mugica en una reunión social.

Quedó impactada y comenzó a trabajar con él en la Villa 31. Mejoraba las viviendas y usaba su popularidad para lograr que en los hospitales atendieran a la gente que de otro modo quedaba postergada. Su adhesión al peronismo le costó algunos contratos, pero también le abrió una puerta a sus inquietudes sociales.

De vuelta en el país con el regreso de la democracia, Chunchuna Villafañe hizo su entrada triunfal en el cine con su participación, junto con Norma Aleandro, en la película La historia oficial, de Luis Puenzo, que ese año, 1986, ganó el Oscar a la mejor película en idioma extranjero.

Ella había estudiado con Agustín Alezzo y participó en películas anteriores como Un guapo del 900 y No toquen a la nena entre otras. Trabajó en televisión -Atreverse, Mujeres asesinas, Tratame bien- y en teatro hizo obras de Somigliana, Discépolo, Beckett y Pavlovsky. Trabajó dirigida por Oscar Barney Finn (Cartas de amor) y en la película Vidas privadas, de Fito Páez.

El posteo de Juana Molina

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada -escribió la artista-. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”.

“Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. no sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, añadió en el posteo junto a una foto de la histórica modelo y actriz.

Además, Molina comunicó: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar“.

“Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”, concluyó Juana, junto a un emoji de un corazón roto.

La publicación se llenó de mensajes de cariño y muestras de afecto para la actriz en este momento tan complicado. (con información de TN)