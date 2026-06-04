Boqueteros robaron un monto millonario de una distribuidora

Los ladrones hicieron un boquete en una de las oficinas de la distribuidora.

Una distribuidora de nuestra ciudad fue blanco de un robo millonario por parte de delincuentes que accedieron al lugar después de hacer un boquete en el techo.

Según las primeras informaciones, los ladrones sustrajeron al parecer 50 millones de pesos que había en una oficina del comercio ubicado en Brandsen al 700.

La alarma del depósito se activó ayer a la noche y personal de la empresa de vigilancia contratada se hizo presente e inspeccionó las instalaciones, pero no detectó nada sospechoso.

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Sin embargo esta mañana Osvaldo Santarossa (71), propietario de Distribuidora Santarossa, constató el faltante del dinero con el que se iban a pagar sueldos y a proveedores.

El supermercado también cuenta con un sistema de monitoreo, por eso ahora los investigadores intentar obtener imágenes de lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Primera y peritos de la Policía Científica.