Femicidios en el barrio Thompson: "Esperamos el juicio para verle la cara"

En la marcha de ayer también se pidió justicia por Miri y Mari. Fotos: Emmanuel Briane y La Nueva.

El reciente resultado de una pericia confirmó la existencia de ADN de Myriam Velázquez y Mariana Bustos, las víctimas del doble femicidio en el barrio Thompson, debajo de las uñas de Maximiliano Velázquez, familiar de las mujeres y único detenido por el caso.

Esa información fue confirmada por Julieta Benítez, nuera y cuñada de las fallecidas.

Julieta Benítez

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"La causa va avanzando, no hay dudas de que fue él", dijo la entrevistada al Servicio Informativo de LU2.

Julieta ratificó que la familia fue notificada hace algunos días de los últimos estudios foreneses.

"Bajo sus uñas había ADN de ambas, llegaron todos los resultados y las pericias, también su ropa con nafta, hay varias cosas que lo definen a él", declaró.

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente.

En ese franja horaria habría provocado la muerte de ambas mujeres -nunca quedó claro el móvil-, una de las cuales se resistió lesionando con sus uñas al acusado, luego de lo cual el hombre causó un incendio en el inmueble.

"Ahora se cumplen 8 meses y nos habían dado el plazo de 10 meses para que finalice la causa. Esperamos el juicio para verle la cara. Sabemos que nunca nos va a decir por qué, pero al menos verle la cara, y ver a su familia también, porque nunca se acercaron ni siquiera a pedirnos disculpas", declaró Julieta.

Mariana y Myriam

Velázquez, quien era primo de Myriam y tío segundo de Mariana, busca el beneficio del arresto domiciliario, ya que supuestamente está con problemas de salud.

"Queremos que no lo saquen (de la cárcel) por una diabetes que nunca le interesó. Esto es un femicidio y él tiene una mujer e hijas, qué sucedería si saldría, se expone a toda la familia, quién lo va a controlar. Eso nos deja intranquilos", relató la familiar de las víctimas.

Julieta, por último, reconoció que el caso de Agostina Vega en Córdoba "los movilizó", porque "siguen pasando estas situaciones".

"Es super difícil este momento. Mi marido (Leandro, hijo y hermano de las víctimas) ya no se ríe y trabaja todo el día. Tenemos un nene con una operación por un tumor cerebral y es todo muy complicado. A ellas las sentimos presentes en cada cosa del nene", afirmó.