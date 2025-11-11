Doble femicidio en el barrio Thompson: preventiva para el único detenido

Myriam y su hija Mariana, víctimas del brutal ataque en Santa Fe al 2.300.

El Juzgado de Garantías N° 1convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Maximiliano Walter Velázquez, acusado del doble femicidio de su prima y su sobrina, Myriam Adriana Velázquez y Mariana Belén Bustos.

De esa manera, la jueza Claudia Olivera se aceptó el pedido formulado por el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5, y el principal acusado del doble crimen cometido hace un mes en el barrio Thompson permanecerá entre rejas, al menos, hasta el juicio.

Con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, el fiscal solicitó que el hecho sea calificado como homicidio agravado por haber sido perpetrado por un hombre a una mujer, mediando violencia de género. En caso de ser condenado, la pena es de prisión perpetua.

Los hechos sucedieron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente.

En ese franja horaria habría provocado la muerte de ambas mujeres, una de las cuales se resistió lesionando con sus uñas al acusado, luego de lo cual el hombre causó un incendio en el inmueble.

Todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

La jueza Olivera compartió el criterio del fiscal, por lo que realizó el encuadre legal correspondiente y otorgó la medida restrictiva de la libertad para Velázquez.