Esclarecen una violenta entradera: detienen a la presunta autora principal

La policía avanzó en la investigación de un violento robo a una vivienda, ocurrido el pasado 20 de octubre, al lograr la detención de la presunta autora principal del hecho.

Fuentes policiales informaron que personal de la comisaría Séptima, llevó a cabo hoy un nuevo allanamiento, obteniendo la detención de Melany Daiana Pavón, de 20 años, identificada como la supuesta autora material del violento asalto.

El hecho, caratulado como "robo agravado por el uso de arma", tuvo lugar en una vivienda de calle Vieytes al 3600. La víctima, el ciudadano Alfredo Humberto Nekulman, de 61 años, fue sorprendido mientras dormía. Los asaltantes, con extrema violencia, lo atacaron a golpes para luego despojarlo de dinero en efectivo.

La detención de Pavón se concretó esta mañana en un domicilio de calle Malvinas al 300, tras una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Guillermo Mercuri, en colaboración con la UFIJ Nº 11, dirigida por el doctor Diego Conti, ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca (DJBB).

En el marco de esta causa, la policía procedió al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por la detenida al momento de cometer el ilícito.

Cabe destacar que esta detención es el resultado de un intenso trabajo investigativo que incluyó una serie de allanamientos previos. Según la constancia policial, se allanaron tres domicilios en fechas anteriores: Malvinas al 300 (el mismo lugar donde se concretó la detención, el 22 de octubre); en Holdich al 2000 (24 de octubre) y Pacífico al 600 (28 de octubre).

La causa continúa bajo la intervención de la UFIJ Nº 11 del DJBB.