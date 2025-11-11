Causa por abuso: volvieron a suspender el debate por la imposibilidad de formar el jurado

La imposibilidad de conformar el jurado obligó a suspender por segunda vez el inicio de un juicio seguido a un sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijo.

La jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, decidió esta mañana concluir la audiencia frente a la imposibilidad de lograr reunir a los 18 integrantes (12 titulares y 6 suplentes) necesarios para llevar adelante el debate.

Voceros judiciales indicaron que la magistrada decidió establecer un cuarto intermedio hasta mañana para intentar, por tercera oportunidad, establecer el jurado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 4, a cargo del fiscal Diego Torres, los hechos abusivos imputados al hombre habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos pertenecientes al acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él.

La denuncia fue radicada por la progenitora del chico, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto, lo que derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles quienes detectaron los primeros indicios de abuso.