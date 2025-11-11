Mauro Icardi retirará a sus hijas del colegio con acompañamiento judicial: la reacción de Wanda Nara

Este martes será un día decisivo para Mauro Icardi, quien finalmente podrá reencontrarse con sus hijas tras varios meses de tensiones judiciales y mediáticas con Wanda Nara.

El futbolista, que llegó días atrás a la Argentina, cuenta con autorización judicial para retirar a las nenas del colegio, en un operativo que se desarrollará bajo estrictas medidas de control.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (América TV), el encuentro fue dispuesto por el juez a cargo de la causa y está previsto para las 14. "Nadie más que Mauro puede retirarlas hoy, por orden judicial", explicó.

Icardi no estará solo, ya que lo acompañará su abogada, Elba Marcovecchio, quien supervisará el procedimiento junto a un trabajador social designado por la fiscalía, encargado de garantizar que todo se desarrolle en un marco de calma y respeto para las menores.

La medida busca evitar cualquier tipo de conflicto entre los padres y proteger el bienestar de las niñas. El operativo fue acordado para realizarse directamente en el colegio, sin intermediarios ni presencias externas.

Mientras se organizaba el reencuentro, Wanda Nara volvió a expresar su enojo, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, la empresaria criticó la decisión que permitió al delantero del Galatasaray viajar al país pese a mantener, según ella, una deuda alimentaria significativa.

"Como a cualquier padre que no paga, hay que pedir la prohibición de salida del país. El juez con él tiene coronita. Hace 13 meses que no paga alimentos y esto fue aprobado por Cámara", le escribió Wanda al periodista, según su propio relato.

La conductora de MasterChef Celebrity también le habría pedido a su nuevo equipo legal que exija el pago inmediato de las cuotas atrasadas, que ascenderían a unos 390 mil dólares, según informó Cinthia Fernández en el mismo programa matutino.

El reencuentro entre Icardi y sus hijas se da en medio de una tensa batalla judicial por la restitución internacional y el régimen de comunicación familiar.

A esto se suma la reciente polémica por la presencia de Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del futbolista, quien viajó con él a Argentina.

Por ahora, el operativo sigue confirmado para esta tarde y será supervisado de cerca por los abogados de ambas partes.

El resultado del encuentro podría marcar un antes y un después en una disputa que lleva más de un año y que combina tensión mediática, reclamos económicos y heridas familiares aún abiertas. (NA)