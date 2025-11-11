Comunicado de La Coope tras el incendio: "En cuanto sea posible comenzarán los trabajos de limpieza"

La Cooperativa Obrera informó cómo se originó el incendio ocurrido esta mañana en la sucursal del Hiper de Aguado. Según dijeron, "a las 7:40 del martes 11 de noviembre se inició un foco de incendio en un área de servicio".

"Dicho evento activó automáticamente la red contra incendios del sector afectado y el disparo de la alarma de incendios del local, por lo que inmediatamente el personal ejecutó los protocolos contra incendios que disponen, entre otras cosas, de la inmediata evacuación de todo el personal propio y del tercerizado, y paralelamente el llamado a bomberos y defensa civil", explicaron desde la entidad, a través de un comunicado.

Como resultado de este accionar, las personas que se encontraban en el edificio pudieron ser evacuadas con éxito, evitando heridos.

"La llegada de bomberos y defensa civil fue casi inmediata y trabajaron principalmente sobre el entre piso y techo de algunas áreas de servicio hasta sofocar el incendio, el cual no afectó el área de ventas", comunicaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Actualmente se está llevando a cabo el peritaje de bomberos y personal técnico de la entidad para determinar las causas que originaron el siniestro.

"En cuanto sea posible comenzarán los trabajos de limpieza del sector afectado para poder iniciar las tareas de reacondicionamiento del local y poder reabrirlo a la brevedad", concluyeron.