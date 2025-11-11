Entrenamiento abierto de la Selección argentina antes del viaje a Angola

La Selección argentina vivirá este jueves una jornada especial con un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche, desde las 10.30 (hora española), en la antesala del amistoso ante Angola.

Los hinchas podrán ingresar a partir de las 9.30 por el portón principal y, tras los controles de seguridad, accederán a las gradas para presenciar de cerca la práctica del equipo campeón del mundo. Será una oportunidad única para observar al plantel de Lionel Scaloni en plena actividad, algo que no ocurre con frecuencia durante las giras europeas.

El equipo nacional llega a este encuentro abierto luego de haber completado su primera sesión de entrenamientos el lunes en el predio La Finca, en Alicante. La jornada comenzó en el gimnasio bajo la supervisión del preparador físico Juan Martín Tamone y continuó con un trabajo en campo que incluyó circuitos de velocidad y ejercicios técnicos con pelota.

Más tarde, Scaloni ordenó movimientos tácticos —primero sin oposición y luego en espacios reducidos— para ajustar la idea de juego que utilizará en los próximos compromisos. El entrenamiento finalizó con remates de media y larga distancia y una rutina de estiramientos.

La agenda del seleccionado marca una semana intensa: este martes habrá un entrenamiento con acceso parcial para la prensa, el miércoles será una práctica matutina a puertas cerradas y el jueves, tras el entrenamiento abierto, el plantel viajará por la tarde hacia Luanda, Angola, donde Scaloni brindará una conferencia de prensa al llegar al hotel.

El viernes a las 13 (hora argentina), Argentina visitará al seleccionado angoleño en el Estadio 11 de Noviembre en lo que será su última presentación del año.

Messi confesó sus ganas de jugar el Mundial, aunque reconoció que no quiere ser “una carga”

En paralelo a la actividad del equipo, Lionel Messi volvió a ser noticia por una extensa entrevista que concedió al diario Sport. Allí, el capitán argentino se mostró sincero sobre su futuro y el Mundial 2026, afirmando que no quiere ser “una carga” para la Selección y que evaluará su continuidad “día a día”.

También habló de su nostalgia por Barcelona, su etapa en el PSG —que aseguró no fue “un infierno” como se dijo—, su presente en Miami y el retiro de sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba. Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste este viernes ante Angola, ilusionado y con la mira puesta en mantenerse en plena forma para lo que viene. (NA)