Intento de robo en una oficina de la Cooperativa en el Shopping

Un joven acusado de cometer un intento de robo en la oficina la Coope en Casa en el Shopping, perteneciente a la Cooperativa Obrera, fue arrestado esta madrugada por la Policía y luego se descubrió que tendría relación con un robo similar cometido días atrás.



Se trata de Alex Oscar Sepúlveda, de 26 años, a quien le imputan los delitos de robo y robo en grado de tentativa.

El acusado utilizó una piedra para romper un cristal de la oficina, pero al activarse la alarma de seguridad fue reducido, pese a que intentó emprender la fuga y se produjo una breve persecución.

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Una vez trasladado a la sede policial, y a partir del análisis de registros fílmicos, los investigadores lograron establecer que Sepúlveda también había sido el autor de un robo consumado el pasado lunes en un minimercado ubicado en inmediaciones de Brandsen y Dorrego.

En ese hecho, el delincuente había ingresado al comercio tras romper un cristal de la parte frontal, apoderándose de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cigarrillos, para luego darse a la fuga.

Con las pruebas reunidas, Sepúlveda quedó imputado y puesto a disposición de las UFIJ N°15, 7 y 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.