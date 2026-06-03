“Con Carmen” recibe a la bahiense Mili Sayen en una edición especial
El ciclo de Carmen Barbieri tendrá una emisión especial el viernes con la participación de la joven artista de nuestra ciudad.
El programa “Con Carmen”, conducido por Carmen Barbieri, presentará una edición especial el próximo viernes a las 13:30 por la pantalla de El Nueve, con la participación destacada de Mili Sayen.
La invitada, reconocida por su paso y consagración como “super campeona de Bienvenidos a Ganar”, será parte de una entrevista en la que compartirá detalles de su recorrido, su presente artístico y su experiencia en televisión.
El encuentro se dará en el marco del clásico magazine de la tarde, que suele combinar entrevistas, actualidad y entretenimiento, con el estilo característico de la conductora.
La producción del ciclo prepara una emisión con momentos de interacción y repaso de la carrera de la invitada, uno de los nombres emergentes dentro del entretenimiento televisivo reciente.
La entrega podrá verse en vivo a través de la programación habitual del canal y también en sus plataformas digitales.