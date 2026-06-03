“Con Carmen” recibe a la bahiense Mili Sayen en una edición especial

El programa “Con Carmen”, conducido por Carmen Barbieri, presentará una edición especial el próximo viernes a las 13:30 por la pantalla de El Nueve, con la participación destacada de Mili Sayen.

La invitada, reconocida por su paso y consagración como “super campeona de Bienvenidos a Ganar”, será parte de una entrevista en la que compartirá detalles de su recorrido, su presente artístico y su experiencia en televisión.

El encuentro se dará en el marco del clásico magazine de la tarde, que suele combinar entrevistas, actualidad y entretenimiento, con el estilo característico de la conductora.

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La producción del ciclo prepara una emisión con momentos de interacción y repaso de la carrera de la invitada, uno de los nombres emergentes dentro del entretenimiento televisivo reciente.

La entrega podrá verse en vivo a través de la programación habitual del canal y también en sus plataformas digitales.