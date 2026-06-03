Rodrigo Palacio, convocado por el Inter para un partido de leyendas frente al Real Madrid

“Un partido con alma de infancia”, reza el lema de la XIII edición del Corazón Classic Match, evento que lleva adelante la Fundación Real Madrid y que fue presentado oficialmente en el palco de honor del estadio Santiago Bernabeu, donde el 13 de este mes se enfrentarán las “leyendas” del conjunto blanco y el Inter de Milán, donde estará presente el bahiense Rodrigo Ezequiel Palacio.

El cotejo, de carácter amistoso y a beneficio de niñas y niños que viven en riesgo de exclusión social, reunirá a grandes e históricas figuras de ambos clubes, entre ellas Butragueño, Roberto Carlos, Santillana, Solari, Marcelo, Gallego, Zanetti,Toldo, Esteban Cambiasso, Pavón, Fernando Sanz, Buyo, Maicon, Lucio y Goran Pandev.

“Es un partido que ayudará a mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para niños y niñas que viven en riesgo de exclusión social. Este encuentro será para ellos. Tenemos un compromiso firme por estar presente allí donde más nos necesitan. Nuestra Fundación atiende a 400.000 personas en más de 100 países a través de 1.400 proyectos socioeducativos repartidos por todos los continentes. Esta cita solidaria es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte. Tenemos la responsabilidad de compartir los valores que nos unen y de llegar al corazón de aquellos que más nos necesitan", señaló el presidente de la entidad madrinista Florentino Pérez.

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La delegación del Inter será encabezada por Francesco Toldo, responsable del proyecto Legends del club, y tendrá como entrenador a Giuseppe Bergomi.

Palacio, uno de los argentinos más recordados por los hinchas neroazzurros, volverá a vestir la camiseta del Inter tras su exitosa etapa en la institución italiana. El delantero surgido en el club Bella Vista de nuestra ciudad disputó 185 partidos oficiales, convirtió 82 goles y aportó 46 asistencias entre 2005 y 2009.

El amistoso solidario se jugará desde las 12 (hora local) en el mítico estadio Santiago Bernabéu y tendrá como objetivo recaudar fondos para distintas acciones benéficas impulsadas por la Fundación Real Madrid.

Convocados del Inter

Arqueros: Francesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni

Defensores: Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon

Mediocampistas: Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes

Delanteros: Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio