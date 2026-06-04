Dos jóvenes detenidos por portación de armas y marihuana

La Policía Local aprehendió en la madrugada de este jueves a dos jóvenes que venían circulando en una camioneta y realizando maniobras peligrosas. Al detenerlos, secuestraron un arma de fuego, marihuana y handies.

El procedimiento se inició cerca de la 1:30, a partir de un aviso del Centro Único de Monitoreo que alertó sobre una camioneta RAM negra circulando de manera riesgosa. Personal de la UPPL logró interceptar el vehículo en el cruce de Alvarado y Sarmiento.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos hallaron una pistola de aire comprimido marca Saigo Defense con cargador, dos equipos de comunicación tipo handy marca Baofeng y una caja de cigarrillos que contenía un cigarrillo de marihuana parcialmente consumido.

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Según se informó, el conductor, identificado como Leandro Vázquez, viajaba acompañado por una joven de 18 años. Ambos fueron identificados durante el procedimiento.

Los ocupantes del vehículo no pudieron justificar la procedencia ni la tenencia de algunos de los elementos secuestrados, por lo que se procedió al secuestro de la pistola de aire comprimido y de los handies.

Además, el conductor fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y trasladado a la Comisaría Segunda.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Garantías de turno y de las UFIJ N.º 7 y N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.