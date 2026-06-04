Belloso confirmó la continuidad de Almirón como DT de Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, brindó una conferencia de prensa y, entre otras cosas, ratificó a Jorge Almirón como entrenador del equipo principal.

"No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón", avisó rápidamente Belloso, luego de que trascendiera el rumor de la salida del DT.

"Yo siempre hablé que cuando iba a venir a Central iba a ser un club serio, que continúa los procesos. Que le duele perder enormemente. Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no. Vamos a continuar el proceso que empezamos", remarcó el máximo dirigente del Canalla.

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La chance de una posible salida de Almirón se suscitó luego de que el equipo rosarino quedara eliminado sucesivamente del Torneo Apertura (ante River) y de la Copa Argentina (perdiendo 3 a 0 ante Estudiantes).

Otro de los temas que abordó Belloso fue la salida del defensor Carlos Quintana, quien dejó el club y pasaría a Deportivo Riestra, argumentando ciertas diferencias con el cuerpo técnico.

"Quintana salió a mariconear, fue una falta de respeto total lo que hizo", remarcó el presidente.

"¿Cómo podés ser tan desagradecido con este club?", agregó Belloso.