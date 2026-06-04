Narradores en modo mundialista: cuentos, goles y emociones en la Biblioteca Rivadavia

La llegada inminente del Mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá la próxima semana, revive la pasión futbolera y en nuestra ciudad, el grupo de narradores Soplando Historias vuelve con una propuesta llena de emoción.

Para este viernes a las 19 en la sala de exposiciones de la Biblioteca Rivadavia, se anuncian cuentos, goles y emociones de la mano -y el cuerpo- de los experimentados narradores de la institución.

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El grupo ya realizó con mucho éxito una experiencia similar en el Mundial de Qatar 2022. No es que leen libros al público sino que una vez efectuadas las lecturas previas, los narradores pasan las historias por un tamiz corporal para convertirlos en historias personificadas.

"Esto se pensó allá por 2021-22. Contábamos cuentos para niños pero nos dimos cuenta que había una necesidad de escucha en adultos. Nos preguntaban por qué no hacíamos también narraciones para personas más grandes. Ahora hacemos estas narraciones tres veces al año", explicó Julieta Fanelli, una de las referentes de este grupo independiente de unas 25 personas estables. Que cuentan con la coordinación de la directora de la Biblioteca, Laura Faineraj.

"La experiencia de 2022 tuvo un éxito genial porque tuvo mucho color, cánticos y buenas historias. En esta ocasión vamos a mechar las narraciones con cortos publicitarios que tengan que ver con esta etapa futbolera", concluyó.

El grupo Soplando Historias comienzó en 2024 en respuesta a la necesidad de difundir la literatura local y para acercar al ciudadano bahiense a la Biblioteca.

Desde sus comienzos la actividad se concretó a partir del acompañamiento de dos coordinadoras: Laura Faineraij y Julieta Fanelli (ex coordinadora del programa municipal Bahía Lee).

Si bien todas las actividades se realizan en Colón 31, en muchas oportunidades se recibieron invitaciones de otras bibliotecas populares, instituciones educativas y sociedades de fomento entre otras.