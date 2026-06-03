Emiten una alerta amarillo por tormentas para Bahía y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional modificó el alerta amarilla que regía para toda nuestra región, ampliando la zona que se verá afectada por las tormentas.

De acuerdo a la nueva actualización, las lluvias se darán en casi todo el Sudoeste Bonaerense, incluida Bahía Blanca, entre las 18 del jueves y el mediodía del viernes.

En este marco, se indicó que “el área será afectada por lluvias persistentes”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”, se indicó desde el SMN.

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Salvo la costa de Patagones, el alerta comprende a todo el Sudoeste Bonaerense, además de algunos sectores de La Pampa y el este de nuestra provincia.

En este marco, desde el municipio bahiense se aclaró que "para el jueves se esperan lluvias mayormente débiles y aisladas entre la madrugada y la tarde".

"A partir de las 22, las precipitaciones ganarán intensidad y serán persistentes hasta aproximadamente las 9 del viernes -se explicó-. Hacia la tarde y noche del viernes, continuarían registrándose lluvias débiles y aisladas".

Ante esta situación, desde el ente se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

También se pide alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.