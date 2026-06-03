El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en Bahía Blanca

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 4 de junio condiciones inestables en Bahía Blanca. Desde las primeras horas de la mañana se espera abundante nubosidad, elevada humedad y precipitaciones intermitentes que podrían repetirse en distintos momentos de la jornada.

La temperatura mínima será de 13 grados, con vientos leves del noreste y una visibilidad que oscilará entre regular y buena.

La segunda mitad del día no traerá mejoras significativas en las condiciones meteorológicas. Con cielo mayormente nuboso y lluvias intermitentes, la tarde se perfila como el tramo más inestable de la jornada.

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La temperatura apenas llegará a los 15 grados y el viento soplará leve desde el este, manteniendo el ambiente fresco en toda la ciudad.

Para la noche, el cielo seguirá cubierto y se anuncian precipitaciones débiles, manteniéndose el ambiente fresco.

Hacia la medianoche, la temperatura volverá a ubicarse en torno a los 13 grados.

Con este panorama se aguarda un jueves gris, con escasas variaciones térmicas.