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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en Bahía Blanca

Según Satelmet se espera una jornada fresca, húmeda y con un cielo mayormente cubierto.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 4 de junio condiciones inestables en Bahía Blanca. Desde las primeras horas de la mañana se espera abundante nubosidad, elevada humedad y precipitaciones intermitentes que podrían repetirse en distintos momentos de la jornada.

La temperatura mínima será de 13 grados, con vientos leves del noreste y una visibilidad que oscilará entre regular y buena. 

La segunda mitad del día no traerá mejoras significativas en las condiciones meteorológicas. Con cielo mayormente nuboso y lluvias intermitentes, la tarde se perfila como el tramo más inestable de la jornada.

La temperatura apenas llegará a los 15 grados y el viento soplará leve desde el este, manteniendo el ambiente fresco en toda la ciudad.

Para la noche, el cielo seguirá cubierto y se anuncian precipitaciones débiles, manteniéndose el ambiente fresco.

Hacia la medianoche, la temperatura volverá a ubicarse en torno a los 13 grados.

Con este panorama se aguarda un jueves gris, con escasas variaciones térmicas.

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