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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la City Porteña. 

Foto: Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.460 para la venta y de $1.408 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,52% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.450 (sin cambios) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.435 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.898 (+0,69); el MEP cotiza a $1.457,08 (+0,4%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.513,65 (+0,6%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 493 puntos básicos (+1,02%).

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