Bahía Blanca cuenta con el primer depósito fiscal privado de la región

Bahía Blanca dio un paso adelante hoy en la gestión, almacenamiento y logística con la puesta en marcha del primer depósito fiscal privado que contribuye al ecosistema portuario que posee el potencial y la vocación para ser protagonista del comercio exterior argentino.

Se trata del primero habilitado de la región, ubicado estratégicamente en la ruta nacional 3, kilómetro 695, el vínculo natural entre el Puerto, la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales y el Parque Industrial.

Su instalación y puesta en marcha descomprime la operativa portuaria y reduce costos logísticos para importadores y exportadores del sur argentino. La empresa, con más de 15 años de trayectoria en comercio exterior, facilitará la complejidad aduanera en un proceso claro, eficiente y con respaldo operativo en cada etapa.

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El lugar es una estructura de 15.000 metros cuadrados. Dentro del predio cuenta con 7.563 metros cuadrados correspondientes a la plazoleta fiscal, donde se pueden guardar contenedores, camiones y demás necesidades. La nave cerrada es de 700 metros, en el que se han destinado, por el momento, 300 metros para la parte fiscal y 400 para la parte nacional. El proyecto final considera una ampliación del depósito, que llevaría la parte cubierta a unos 2.000 metros cuadrados hacia el sector sur del complejo.

Federico Susbielles: "Esta inversión es un diferencial"

"Agradezco a la empresa, al sector privado, por estar generando algo muy importante para Bahía Blanca", mencionó Federico Susbielles durante su alocución.

El intendente manifestó que "para que la ciudad crezca hace falta que ocurran cosas, que haya compromiso y que haya inversiones. Este lugar cuenta con todas las condiciones necesarias para poder operar".

Además, sostuvo que la puesta en marcha del primer depósito fiscal privado "llega en un momento importante para Bahía Blanca".

"En los últimos 40 días, la ciudad anució más inversiones que en los últimos 40 años; Mega, TGS, Pampa Energía y muchas que están muy cerca de llegar a la ciudad. Esta inversión es un diferencial, lo que está haciendo el Puerto es un diferencial", completó.

Rubén Telechea: "Este es un depósito abierto para todos"

El gerente general del depósito fiscal indicó que se llegó a este logro tras 35 años de trabajo.

"Esto es un depósito fiscal extraportuario y es algo muy difícil de conseguir. No es muy sencillo que la aduana habilite uno, se necesita tener un buen caudal de gente que sepa y una fuerte inversión en infraestructura, logística y tecnología", señaló Juan Telechea.

"Esto es un depósito abierto para todos, no está ajeno a nadie, que se sientan todos invitados, nosotros les vamos a dar el mismo apoyo a aquel que venga con una carga chica como el que venga con una carga importante. Esto quiero que lo sepan y es un compromiso", aseguró.

El lugar elegido para este enclave es un punto crucial desde la logística de transporte de mercancías. Está sobre la ruta 3 sur, que hace conexión con la norte. El sitio se encuentra a 35 minutos del aeropuerto, a 30 de la Zona Franca y de Puerto Rosales, y se encuentra delante del Parque Industrial y el Polo Petroquímico, además del puerto de Ingeniero White y Galván.

Todos los requerimientos técnicos necesarios son parte de las instalaciones para que trabajen Aduana y Senasa, como una balanza para 800 toneladas con control digital y un scanner de último modelo.

"Nosotros entendemos que hay un potencial muy grande y que lo vamos a desarrollar. Tenemos el capital humano para hacerlo y no le vamos a fallar", finalizó Telechea.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Aduana en nuestro distrito, Cecil Luján Valcárcel; y el director Interior Dirección Regional Aduanera Pampeana (SGD OAI), Maximiliano Félix Martínez.