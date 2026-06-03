Atrapan a un hombre que había robado herramientas de una camioneta

Un hombre de 36 años fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de sustraer herramientas eléctricas y prendas de vestir del interior de un utilitario estacionado en las inmediaciones del barrio Noroeste.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14.30, cuando personal del Cuerpo Motorizado acudió al lugar ante una alerta emitida por el 911. Al llegar a la zona de calle Pampa Central al 100, los efectivos interceptaron al sospechoso, identificado como Jorge Damián Cuevas.

Según se informó, momentos antes el hombre había tomado diversos elementos del interior de una Fiat Fiorino que se encontraba estacionada en la primera cuadra de Emilio Rosas.

Los objetos sustraídos fueron recuperados y Cuevas quedó aprehendido por el delito de hurto en grado de tentativa.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, mientras que las actuaciones fueron realizadas en la Comisaría Primera.