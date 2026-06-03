Advierten por la ola de robo de flexibles de medidores en la ciudad

La empresa Camuzzi emitió un alerta en Bahía Blanca ante el incremento del robo de flexibles, componentes de cobre que forman parte de los medidores domiciliarios de gas. Se trata de una práctica delictiva de altísimo riesgo que ya registra más de 70 sustracciones en lo que va del 2026, habiéndose reportado en los dos primeros días de esta semana el 10% de los casos.

Detrás del robo de medidores no sólo existe un daño patrimonial, sino también un riesgo concreto para la integridad física de los vecinos y sus familias. La gravedad de estos actos radica en que por las maniobras precarias e inseguras utilizadas por los delincuentes, se genera una situación de riesgo extremo para toda la comunidad, incluyendo pérdidas masivas de gas, incendios, explosiones o intoxicaciones, además de la interrupción inmediata y automática del suministro en el domicilio afectado.

Camuzzi reforzó la gravedad de este tipo de conductas y recordó que la manipulación o sustracción de elementos pertenecientes a las instalaciones de gas constituye un delito penal. La semana pasada, a partir de un trabajo investigativo y multidisciplinario llevado a cabo entre víctimas, personal policial y personal de Camuzzi, la Justicia de Bahía Blanca condenó a una persona que intentó sustraer un medidor de gas natural de una vivienda, provocando daños en la instalación y poniendo en riesgo la seguridad de los moradores. El hecho fue calificado como robo en grado de tentativa y fue sancionado con una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

La condena obtenida constituye un antecedente relevante en la lucha contra el robo de medidores de gas. En ese sentido, Camuzzi destacó la importancia de la denuncia temprana de este tipo de ilícitos y de la articulación de la compañía con los ciudadanos y las fuerzas de seguridad.

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Asimismo, la distribuidora recuerda que cualquier intervención sobre las instalaciones de gas debe ser realizada exclusivamente por un gasista matriculado o personal de Camuzzi, y solicita a los usuarios que, en caso de detectar la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada a la red de gas, se comuniquen de inmediato con la Línea de Emergencias de Camuzzi Gas Pampeana: 0800-666-0810 / 0810-666-0810.