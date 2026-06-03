Preocupación en el comercio de la zona: cayó el nivel de ventas en los últimos meses

El bimestre marzo-abril no fue positivo para el sector comercial de la zona. De acuerdo con un informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la situación general en nuestra región registró una caída, profundizando la tendencia negativa que ya se había manifestado en el bimestre anterior. Además, existe un marcado pesimismo tanto a nivel general como a nivel sectorial en el comercio, los servicios y la industria.

Los resultados se toman en base a una encuesta llevada a cabo por la entidad, en la que los consultados marcan una caída de cinco puntos en la coyuntura comercial de sus ciudades, al pasar de -17 a -22. Para esto se tuvo en cuenta la realidad de lugares como Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Puan, Pigüé y Punta Alta.

En ese sentido, el sector comercial de estas cabeceras distritales calificó su situación general como normal respecto del período anterior, pero resaltando un dato más que alarmante: el nivel de ventas empeoró en la comparación con el bimestre anterior.

Esta caída en la comercialización no es un hecho aislado, se explicó, ya que también los sectores de industria y servicios reportaron una performance negativa tanto frente al bimestre previo como frente al mismo período de 2025.

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El informe también destaca que los empresarios consultados tienen expectativas negativas para los meses venideros, tanto a nivel general como a nivel sectorial. Por ejemplo, reconocieron que existen dificultades cada vez mayores al momento de acceder al financiamiento, un factor clave para sostener el capital de trabajo en momentos de baja facturación. En este caso, apuntaron a los exigentes requisitos que impone el sector financiero y a las altas tasas de interés vigentes, que tornan inviable cualquier operación de crédito para pequeños y medianos comerciantes, como las causas de esta situación.

También en este marco, desde el sector industrial mostraron su pesimismo al exhibir los peores resultados, tanto en nivel de ventas como en la situación general. Sin embargo, el comercio no planteó un presente ni un futuro diferentes: ante una menor actividad comercial, nulo acceso al crédito y expectativas negativas, se explicó que se está conformando un escenario complejo para localidades que dependen en gran medida del consumo interno y del movimiento económico generado por sus propios habitantes.

Sin embargo, no todos los datos fueron negativos. Según el CREEBBA, el nivel de empleo parece ser todavía una cuestión a tener en cuenta: durante el segundo bimestre de 2026, el 90% de los consultados en nuestra región sostuvo el nivel de personal.

Diferente en Bahía Blanca

La situación de la zona contrasta fuertemente con lo ocurrido en Bahía Blanca durante el mismo bimestre.

Según el informe, la ciudad exhibió valores positivos en la mayoría de los saldos de respuesta, con un nivel de comercialización que se mantuvo estable e incluso mostró una leve mejora, impulsada por factores específicos de algunos sectores o empresas.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, el 75% de los empresarios encuestados sostuvo el nivel de empleo, con una leve mejora en el sector servicios. Finalmente, se observa un valor estable en las expectativas inflacionarias en torno al 30%.