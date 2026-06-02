Objetivo concretado: Diputados de Nación declaró de interés la realización de la Fiesta de la Soberanía Patagónica en Carmen de Patagones

El intendente Marino con funcionarios y concejales en la Cámara de Diputados cuando presentaron el proyecto

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó una resolución mediante la cual declara de interés la realización de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, que se lleva a cabo en el mes de marzo, en Carmen de Patagones.

El reconocimiento tuvo origen en una iniciativa impulsada por el intendente Ricardo Marino, quien promovió la presentación del proyecto ante la diputada nacional Marina Salzmann.

La legisladora llevó la propuesta a la Cámara de Diputados de la Nación, donde obtuvo el acompañamiento de más de veinte diputados nacionales de distintos bloques políticos, reflejando un amplio consenso respecto de la importancia histórica y cultural de esta celebración para la Patagonia argentina.

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La iniciativa, tratada y aprobada en el ámbito de la Comisión de Cultura, reconoce el valor histórico, cultural y geopolítico de la Patagonia para el conjunto de la Nación Argentina, destacando especialmente la importancia de la celebración que cada año recuerda la histórica Gesta del 7 de Marzo de 1827.

En los fundamentos del dictamen, la Cámara de Diputados resalta que “aquella epopeya protagonizada por el pueblo de Patagones, junto a corsarios, soldados y pobladores, permitió derrotar a la escuadra imperial brasileña, constituyéndose en uno de los hechos más trascendentes de la historia nacional y contribuyendo a consolidar la soberanía argentina en el territorio austral”.

La resolución fue comunicada oficialmente por la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 27 de mayo de 2026, constituyéndose en un importante respaldo institucional a una celebración que año tras año reúne a vecinos, instituciones y visitantes para rendir homenaje a quienes protagonizaron la defensa de la soberanía nacional en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires.

La Fiesta de las Soberanía Patagónica se realizar en marzo

Asimismo, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para la iniciativa, destacando el valor de la Fiesta de la Soberanía Patagónica como una conmemoración de la histórica gesta del 7 de Marzo de 1827 y su aporte a la preservación de la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de Carmen de Patagones.

Este reconocimiento nacional ratifica el lugar que ocupa Carmen de Patagones en la historia argentina y fortalece el camino para continuar promoviendo y difundiendo una fiesta que representa el orgullo, la identidad y el legado histórico de toda la comunidad. (agencia Patagones)