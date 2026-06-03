Una mujer fue trasladada en código rojo tras ser atropellada por una moto

Una mujer debió ser trasladada de urgencia y en estado crítico esta mañana, luego de ser embestida por una motocicleta en calle Sarmiento al 1100.

El hecho se registró alrededor de las 8.30, donde por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Honda Biz de 125 cc (patente 556JVB), conducida por Julián Ignacio Muñoz (32), colisionó fuertemente contra una peatón, identificada como Marcia Castro.

A raíz del violento impacto, la mujer sufrió politraumatismos graves tanto en la cabeza como en el cuerpo. Ante la gravedad del cuadro, una ambulancia del servicio de emergencias la trasladó al Hospital Municipal en código rojo.

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En el sector del accidente trabajó personal del Destacamento Palihue, de la comisaría Segunda, efectivos de Control de Tránsito Urbano y Policía Científica, quienes solicitaron peritos para determinar la mecánica del choque.

El caso quedó caratulado preventivamente como "Lesiones Culposas" y se encuentra bajo la órbita de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Se espera un nuevo parte médico en las próximas horas para conocer la evolución de la víctima.