"No creo que esté para 90 minutos", dijo un ex campeón del mundo sobre Messi

El exentrenador Ricardo La Volpe estima que Argentina tiene chance de revalidar su título mundial en Norteamérica 2026, pero alerta sobre el ahora veterano astro Lionel Messi. "No creo que esté para 90 minutos", dice a la AFP.

La lesión en la pierna izquierda del capitán albiceleste, que cumple 39 años el 25 de junio, en pleno Mundial, ya es una señal.

Y La Volpe -campeón mundial con Argentina en 1978 como tercer portero del equipo dirigido por César Luis Menotti- estima que se acaba el tiempo para el seleccionador Lionel Scaloni para conseguir un reemplazo.

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"Hay que encontrar un jugador que tenga desequilibrio, pase de gol y definición", dijo el legendario entrenador, que dirigió a la selección mexicana y varios clubes aztecas, además de Boca Juniors. Hoy se desempeña como comentarista en la televisión.

Con los dos partidos preparatorios que Argentina tiene por delante, contra Honduras e Islandia, La Volpe espera "ver con quién está trabajando ya Scaloni".

"¿Quién va a ser ese jugador importantísimo?", insiste.

La situación con Messi, aclara, no reduce las posibilidades de la Albiceleste de revalidar el título conquistado en Catar 2022, aunque ve serios escollos para ello en la subcampeona Francia, en España y Portugal.

"Argentina sabe salir jugando, sus volantes te desgastan tirando paredes y rompen las líneas con pases profundos que duelen", comenta. "Tiene un mediocampo con muy buen pie" y laterales que imponen peligro en la transiciones.

Para el 9, La Volpe cree que Julián Álvarez es ideal en detrimento de Lautaro Martínez: "Por el pique y la movilidad que tiene, no le puedes jugar mano a mano".