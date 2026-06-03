Senior liguista: Sansinena le sacó el invicto al puntero Sporting

El primero. San Francisco festejó su primer éxito del torneo ante Tiro Federal (4-1). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Sansinena logró lo que nadie había podido lograr: bajar a Sporting. El de Cerri se impuso 3 a 1 y dejó sin invicto al líder, tras jugarse la 6ª fecha el certamen Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

Por otro lado, Huracán, San Francisco y Pacifico de Cabildo cantaron victoria.

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Resultados:

--Huracán 3 (César Panduro –2-- y Omar Rivas), Libertad 2 (Mariano Orsi y Gustavo Herrera)

--Tiro Federal 1 (Gustavo Derrac), San Francisco 4 (Damián Vidal, Sebastián Bacuco, Juan Ignacio Nielsen y Pablo Montalva).

--Sansinena 3 (Marcos Pierucci --2-- y Emiliano Jofré), Sporting 1 (Gabriel Bernengo).

--Pacífico de Cabildo 1 (Pablo Berra), Pacifico BB 0.

--Comercial 1 (Emanuel Hitz), Bella Vista 1 (Fabián Merlini).

La tabla

Sporting 15 puntos

Huracán 12

Bella Vista 10

Sansinena 10

Pacífico C 9

Comercial 8

Libertad 7

Pacífico BB 4

San Francisco 4

Tiro Federal 3