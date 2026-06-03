Senior liguista: Sansinena le sacó el invicto al puntero Sporting
El albirrojo se impuso 3 a 1 y escaló en la tabla. Hubo triunfos de Huracán, San Francisco y Pacifico de Cabildo.
Sansinena logró lo que nadie había podido lograr: bajar a Sporting. El de Cerri se impuso 3 a 1 y dejó sin invicto al líder, tras jugarse la 6ª fecha el certamen Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
Por otro lado, Huracán, San Francisco y Pacifico de Cabildo cantaron victoria.
Resultados:
--Huracán 3 (César Panduro –2-- y Omar Rivas), Libertad 2 (Mariano Orsi y Gustavo Herrera)
--Tiro Federal 1 (Gustavo Derrac), San Francisco 4 (Damián Vidal, Sebastián Bacuco, Juan Ignacio Nielsen y Pablo Montalva).
--Sansinena 3 (Marcos Pierucci --2-- y Emiliano Jofré), Sporting 1 (Gabriel Bernengo).
--Pacífico de Cabildo 1 (Pablo Berra), Pacifico BB 0.
--Comercial 1 (Emanuel Hitz), Bella Vista 1 (Fabián Merlini).
La tabla
Sporting 15 puntos
Huracán 12
Bella Vista 10
Sansinena 10
Pacífico C 9
Comercial 8
Libertad 7
Pacífico BB 4
San Francisco 4
Tiro Federal 3