Shnaider le dio vuelta un partido increíble a la número 1 del mundo, Sabalenka, y avanzó a semis en Roland Garros

La tenista rusa Diana Shnaider (25°) le dio vuelta un partido increíble a la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y se metió en las semifinales de Roland Garros.

Shnaider, que quiere dar el golpe en el Grand Slam parisino, se impuso por 3-6, 7-5 y 6-0 luego de 2 horas y 12 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy complicado para Shnaider, ya que Sabalenka se impuso cómodamente en el primer set y lideraba 4-1 en el segundo e incluso llegó a sacar para quedarse con el triunfo.

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Sin embargo, la rusa protagonizó una impresionante reacción para dar vuelta la historia ante una Sabalenka que iba perdiendo cada vez más la paciencia a medida que pasaban los juegos.

Primero Shneider pudo revertir la situación en el segundo set para imponerse por 7-5, mientras que en el set definitivo pasó por arriba a su oponente con un contundente 6-0.

Gracias a este gran triunfo, la rusa de solo 22 años regresará al top 20 del ranking WTA y sigue firme en la búsqueda de su primera conquista en un Grand Slam.

Sabalenka, por su parte, dejó pasar una oportunidad única para ganar por primera vez en su carrera el Grand Slam que se lleva a cabo en el polvo de ladrillo parisino.

La rival de Shnaider en las semifinales este jueves será la polaca Maja Chwalinska, que más temprano derrotó a la rusa Anna Kalinskaya (22°) por 7-6(3) y 6-3, tras una hora y 54 minutos de encuentro.

Chwalinska, de 24 años, llegó a este torneo como la número 114 del ranking, por lo que debió superar los tres partidos de la clasificación.

Gracias a esta increíble actuación se aseguró escalar al menos hasta el puesto número 30 e incluso podría terminar en el top 15 en caso de consagrarse campeona.

La otra semifinal, que también se disputará este jueves, tendrá como protagonistas a la rusa Mirra Andreeva (8°) y a la ucraniana Marta Kostiuk (15°).