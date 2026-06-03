Estafaron a una mujer y le robaron dinero de la jubilación

Una mujer denunció que una persona se hizo pasar por su hija y la engañó para que le realizara transferencias de dinero.

Daniela describió que mediante la estafa fue despojada de la mitad del dinero que cobra por su jubilación.

"Se contactó alguien por WhatsApp haciéndose pasar por mi hija desde un teléfono con característica de Bahía, diciendome que se le había roto el celular y me pidió si le podía pasar plata. Dijo algunas cosas que me hicieron pensar que podía ser ella, me hablaba muy directamente", comentó la víctima en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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"Lo hice inocentemente. Uno piensa que cuando suceden estas cosas se va a dar cuenta, pero me pasó. A mucha gente le ocurre", agregó.

También sostuvo que el delincuente tenía mucha información, ya que utilizó una cuenta en la que aparecía la foto y el nombre de su hija.

"Sabía que era la madre, evidentemente le han hackeado el celular y me engañaron. Me dijeron que este tipo de estafas es muy común, pero que no habían visto la preparación que hubo en este caso".

La damnificada realizó la denuncia y el caso es investigado por la justicia.

"Son profesionales de la mentira y saben qué cosas decirnos, sobre todo a las madres", finalizó.