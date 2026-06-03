Colecta Anual de Cáritas: "En una patria que produce alimentos, vemos gente revisando la basura"

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Con el lema "70 años alentando a la esperanza", Cáritas realizará su Colecta Anual los próximos 6 y 7 de junio.

La campaña coincide con el 70° aniversario de la institución en el país y fue presentada este miércoles en el Arzobispado (avenida Colón 164), donde referentes de la organización y autoridades eclesiásticas reflexionaron sobre la situación social actual y el rol de la solidaridad comunitaria.

"Este año se celebran los 70 años de Cáritas en Argentina. Tenemos muy claro, como personas de fe, que la esperanza se construye fundamentalmente desde acciones concretas", expresó el director de Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca, Miguel Ángel Vidal.

Durante la conferencia de prensa, Vidal señaló que la institución atraviesa una realidad marcada por múltiples demandas sociales. "Después de un par de años con situaciones muy críticas, seguimos viendo dificultades relacionadas con el tema alimentario, pero también con la salud pública, las discapacidades y muchos adultos mayores que están llegando a estos espacios porque están viviendo situaciones complejas", explicó.

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En ese sentido, remarcó que la colecta trasciende la recaudación económica. "Como siempre esperamos que la colecta sea fruto de un espacio solidario y de una construcción comunitaria. No es solamente recaudar, sino pensar entre todos cómo acompañarnos frente a esta situación", sostuvo.

El arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Carlos Azpiroz Costa, vinculó el aniversario de Cáritas con un proceso de maduración institucional. Citando un pasaje bíblico, expresó: "Hay un salmo que dice: 'Señor, enséñanos a calcular nuestros años. Pero no para ver cuántos achaques tengo, sino para alcanzar la sabiduría y adquirir un corazón sensato'. Para Cáritas cumplir años significa también crecer en sensatez y en sabiduría".

El arzobispo destacó que la tarea de la organización no puede reducirse únicamente a la asistencia material. "Cáritas no es un tapa agujeros (sic). Es un alma, es la caridad que necesita de la fe y de la esperanza. No se trata simplemente de esperar que pase el chaparrón o que desaparezcan los problemas, de confiar en que los jubilados cobren y que los discapacitados tengan todo cubierto, sino de sostener una esperanza que va más allá", afirmó.

Al referirse a la realidad cotidiana que observa en las comunidades, Azpiroz Costa describió un escenario preocupante. "Yo no manejo estadísticas. Hablo de lo que uno ve. Hay cada vez más falta de trabajo. Sobre todo, la gente busca y no encuentra en blanco. Cada vez hay menos espacio para eso", señaló.

También mencionó otras problemáticas que percibe en los barrios. "Se ve en las escuelas la desescolarización. Se ve que la falta de consumo llega a más población. Eso es lo que nosotros vemos y escuchamos, y eso no es partidario", aclaró.

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, el arzobispo cuestionó las contradicciones que observa en el contexto social actual. "En una patria que produce alimentos para todas las personas, veo en las calles revisar la basura, gente jubilada que ya debería estar en su casa tranquila buscando cartones acá en nuestra misma ciudad. ¿Qué estamos haciendo?", planteó.

Por su parte, el obispo y delegado regional de Cáritas, monseñor Pedro Ernesto Fournau, destacó que la institución busca combinar la asistencia inmediata con el fortalecimiento de procesos comunitarios de largo plazo.

"Una de las líneas de trabajo es la animación de los espacios comunitarios, seguir acompañando las emergencias con la asistencia, pero también potenciar otras áreas como la educación, la formación, el mejoramiento habitacional y el acompañamiento de procesos productivos de pequeños emprendedores", explicó.

Fournau consideró que la sociedad argentina mantiene una fuerte vocación solidaria. "El nuestro es un pueblo creyente, esperanzado y solidario. En las emergencias siempre aparece el deseo de dar una mano. Además, es una patria donde nuestros hermanos tienen un fuerte deseo de trabajar", afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre nuevos desafíos que aparecen con fuerza en el trabajo territorial de la Iglesia. "Hay una preocupación creciente por las nuevas formas de enfermedad vinculadas a la salud mental, la ludopatía, los consumos problemáticos de sustancias, especialmente en jóvenes, y la cuestión del trabajo. En este amplio campo de realidades complejas, Cáritas responde", sostuvo.

Además, reflexionó sobre el compromiso colectivo frente a los sectores más vulnerables. "La talla moral de una patria podría considerarse a partir de cómo tratamos a los miembros más frágiles: la infancia, las personas con discapacidad, los desocupados, los ancianos e incluso la cuestión ambiental", expresó.

"No nos hace patria la constitución, sino la pertenencia a una identidad común, un proyecto común", concluyó.

Sonia y Yamila, referentes de la Cáritas Parroquial de Cerri

El encuentro también incluyó testimonios de referentes de Cáritas de General Daniel Cerri, una de las localidades más afectadas por los fenómenos climáticos registrados en los últimos años.

"Nos tocaron los dos temporales. Primero el de viento (16 de diciembre de 2023), que afectó especialmente a las familias con viviendas más precarias, y después la inundación (7 de marzo de 2025). Al que no le entró agua hasta el techo, igual lo afectó. No importó la clase social", relató Yamila, integrante de la organización.

La referente explicó que actualmente continúan desarrollando acciones de asistencia y recuperación. "Entregamos alimentos y ropa, y ahora estamos trabajando con créditos para mejoramiento habitacional. Es una ayuda que no es mucha, pero que le sirve a cada familia para mejorar paredes, techos o el interior de la casa", indicó.

A diferencia de Bahía Blanca, donde la colecta se desarrollará durante este fin de semana, en Cerri la modalidad será distinta debido a que la localidad estará atravesando los festejos por su aniversario. Por ese motivo, la campaña solidaria se realizará el próximo 20 de junio mediante recorridas casa por casa y contará con el acompañamiento de cadetes de Bomberos Voluntarios y grupos scouts para llegar a los distintos sectores de la localidad.

Cómo colaborar

La Colecta Anual de Cáritas se realizará los días 6 y 7 de junio en las distintas comunidades parroquiales de la Arquidiócesis. Los sobres para realizar donaciones estarán disponibles en las parroquias y deberán ser entregados nuevamente en esos mismos espacios.

Desde la organización informaron además que voluntarios identificados recorrerán distintos sectores de la ciudad durante el fin de semana. Indicaron que cada persona contará con una identificación que acreditará su pertenencia a una parroquia y que las recorridas se realizarán siempre en grupo.

También será posible colaborar mediante transferencias bancarias a las cuentas oficiales de Cáritas. Desde la institución remarcaron que las donaciones deben realizarse únicamente a cuentas institucionales vinculadas a Cáritas Bahía Blanca, el Arzobispado o Cáritas Argentina, y no a cuentas particulares.

Los aportes destinados a la colecta arquidiocesana pueden enviarse al CBU 0140479501622807352431, con cuenta a nombre de Caritas Arquidiocesana Bb, del banco Provincia.

Una vez realizada la transferencia, se solicita enviar el comprobante al correo electrónico admin@caritasbahiablanca.org.ar o comunicarse al WhatsApp 291 576-5750, correspondiente a Liliana, secretaria administrativa de la institución.

Desde Cáritas también solicitaron informar el monto total recaudado para poder remitir los datos a la organización nacional. En caso de entregar lo recaudado directamente en la Curia, se deberá enviar posteriormente el recibo correspondiente.