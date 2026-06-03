Robaba en una casa y al llegar la Policía se escondió debajo de una camioneta

Un hombre de 32 años fue arrestado luego de que ingresara con fines de robo en una vivienda ubicada en Juan Molina al 1.100, según informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

El sospechoso fue identificado como Walter Gabriel Trui Trui, de 32 años, a quien le imputaron los delitos de tentativa de robo agravado por escalamiento, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

El operativo se originó sobre las 17 del martes, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una persona que había escalado un paredón para acceder al inmueble.

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Al arribar el primer patrullero, los efectivos encontraron al sospechoso oculto debajo de una camioneta, dentro de la propiedad.

Previamente, según se constató, había dañado los cristales de una ventana para ingresar y ya tenía varios elementos preparados -especialmente cables y herramientas- para la sustracción.

El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se informó que Trui Trui cuenta con amplios antecedentes delictivos, habiendo purgado varias veces penas en el penal de nuestra ciudad.

