Dan a conocer los alcances del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones

Un encuentro dedicado al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) llevará a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca mediante su Espacio PYME.

Se trata de una nueva edición de los desayunos empresariales que organiza la UIBB, con el objetivo de acercar herramientas e información estratégica para el desarrollo del entramado productivo regional.

En esta ocasión, el evento contará con la exposición del contador Javier Holowiniec, integrante de Grupo Wolko, quien brindará detalles sobre los beneficios, alcances y oportunidades que este instrumento puede generar para las pequeñas y medianas empresas.

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La actividad se realizará el próximo viernes, a las 9, en la sede de la UIBB, Brown 460, y será de carácter libre y no arancelado.

Ximena Funes, directora de la institución y coordinadora de Espacio PYME destacó que este tipo de encuentros buscan acercar a los empresarios información concreta y actualizada sobre herramientas que permitan fortalecer la competitividad, impulsar proyectos de inversión y acompañar el crecimiento del sector productivo.

“El objetivo es que las pymes puedan conocer de primera mano los instrumentos disponibles para planificar nuevas inversiones, evaluar oportunidades y acceder a información técnica que resulta clave para la toma de decisiones”, señaló.

El RIMI es un régimen orientado a promover inversiones de mediana escala mediante incentivos y beneficios específicos destinados a fomentar el desarrollo productivo, la incorporación de tecnología, la generación de empleo y la ampliación de capacidades instaladas en distintos sectores de la economía.

Desde Espacio PYME invitan a empresarios, emprendedores y profesionales vinculados al sector productivo a participar de la jornada y aprovechar este espacio de intercambio y capacitación.

"¿Tenés una pyme y querés conocer nuevas oportunidades para invertir y crecer? Esta nueva edición de Espacio PYME será una oportunidad para interiorizarse sobre las herramientas disponibles, realizar consultas y analizar cómo los beneficios previstos por el régimen pueden aplicarse a proyectos concretos de inversión", se indicó desde la organización.