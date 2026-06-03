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La Selección de Uruguay confirmó la lesión de una de sus figuras y la decisión que tomó al respecto

El jugador sufrió un desgarro en el entrenamiento de ayer.

 

Foto: AUF

La selección uruguaya de fútbol confirmó la lesión de una de sus figuras, a través de un comunicado, y qué decisión tomó respecto a su futuro.

En el mismo, la AUF informó sobre el desgarro sufrid por Giorgian De Arrascaeta en uno de sus gemelos, molestia que se le produjo el entrenamiento de ayer.

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No obstante y pese a esta noticia, el plantel elegido por Marcelo Bielsa no sufrirá modificaciones ya que remarcaron que "se mantiene inalterada su convocatoria a la Copa del Mundo".

La Celeste integrará el Grupo H, debutando ante Arabia Saudita, el lunes 15 a las 19.

Luego, se medirá ante Cabo Verde (el domingo 21 desde las 19) y España (el viernes 26 a las 21).

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