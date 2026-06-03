Argelia, primer rival de Argentina, dio el golpe y le ganó 1 a 0 a Países Bajos

Con un golazo de Anis Hadj Moussa, Argelia dio el golpe y venció como visitante a Países Bajos por 1 a 0, en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial.

El primer rival de Argentina jugó un muy buen segundo tiempo y dio un verdadero batacazo.

El gol de la victoria llegó a los 85 minutos, con una gran definición del atacante de Feyenoord.

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En la primera etapa, el local estuvo más cerca de rompe el cero, pero se encontró con una enorme Luca Zidane.

El partido se jugó en el estadio Feyenoord, con arbitraje del austríaco Jakob Semler.