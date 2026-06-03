Joaquín Racchi: "Sorprende ver a Comercial arriba porque se fueron muchos jugadores"

En silencio y sin hacer demasiado ruido, Comercial está puntero en el Apertura del Promocional liguista. Viene de ganarle a Olimpo 2 a 1 y quedó bien perfilado para las últimas cuatro fechas. Joaquín Racchi --autor de uno de los goles en el éxito ante el aurinegro-- le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16, sus sensaciones.

"Al principio de año la veía negra porque se iban a todos. Pero Martín (por Gatti) trajo muchos jugadores jóvenes y, sobre todo, buenas personas. Es un vestuario unido, no hay grupos. Y por eso estamos arriba. Y creo que puede sorprender ver a Comercial arriba porque se fueron muchos jugadores", sostuvo "Joaco".

"Este fin de semana jugamos con Dublin y es un partido clave porque ganando sacaríamos una buena ventaja", añadió.

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También habló de las sensaciones que le genera ver a Argentina en un Mundial.

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