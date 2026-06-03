Olimpo vuelve al Carminatti el domingo y Villa Mitre descansa por fecha libre

Olimpo vuelve a ver acción este domingo y Villa Mitre descansará por fecha libre, cuando se dispute este fin de semana la 12° programación de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El aurinegro recibirá a Brown de Madryn el domingo, a las 15, con arbitraje de Franco Morón.

Se tratará del regreso al Roberto Carminatti luego de casi un mes, ya que su última presentación fue ante Germinal (triunfo 1 a 0) el pasado 10 de mayo.

Luego, el equipo bahiense se presentó dos veces como visitante empatando ante Santamarina (0 a 0) y cayendo ante Alvarado en Mar del Plata (2 a 0), lo le significó perder su invicto y récord de valla invicta.

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Aprovechando este parate como local, se realizaron trabajos en el césped del estadio.

Brown, en tanto, viene de igualar ante Alvarado sin goles, lo que le permitió estirar a cinco partidos su invicto.

En ese lapso, el equipo de Puerto Madryn consiguió dos victorias (1-0 a Villa Mitre y 2-0 ante Germinal) y tres empates (1-1 frente a Germinal y 1-1 contra Círculo).

*El resto

La fecha se jugará íntegramente el domingo, con otros dos juegos a las 15.

En Mar del Plata, Alvarado recibirá a Sol de Mayo con arbitraje de Diego Novelli.

Mientras que en Rawson Germinal será local de Círculo Deportivo con Pablo Núñez como juez.

A las 15.30, en tanto, Santamarina y Kimberley se medirán en Tandil con Alejandro Scionti como árbitro principal.

*La tabla

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 17; 3°) Alvarado, 16; 4°) Germinal y Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, 11; 7°) Brown de Madryn, 10; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 6.