Olimpo vuelve al Carminatti el domingo y Villa Mitre descansa por fecha libre
Se disputa la fecha 12 de la Zona 4.
Olimpo vuelve a ver acción este domingo y Villa Mitre descansará por fecha libre, cuando se dispute este fin de semana la 12° programación de la Zona 4 del Torneo Federal A.
El aurinegro recibirá a Brown de Madryn el domingo, a las 15, con arbitraje de Franco Morón.
Se tratará del regreso al Roberto Carminatti luego de casi un mes, ya que su última presentación fue ante Germinal (triunfo 1 a 0) el pasado 10 de mayo.
Luego, el equipo bahiense se presentó dos veces como visitante empatando ante Santamarina (0 a 0) y cayendo ante Alvarado en Mar del Plata (2 a 0), lo le significó perder su invicto y récord de valla invicta.
Aprovechando este parate como local, se realizaron trabajos en el césped del estadio.
Brown, en tanto, viene de igualar ante Alvarado sin goles, lo que le permitió estirar a cinco partidos su invicto.
En ese lapso, el equipo de Puerto Madryn consiguió dos victorias (1-0 a Villa Mitre y 2-0 ante Germinal) y tres empates (1-1 frente a Germinal y 1-1 contra Círculo).
*El resto
La fecha se jugará íntegramente el domingo, con otros dos juegos a las 15.
En Mar del Plata, Alvarado recibirá a Sol de Mayo con arbitraje de Diego Novelli.
Mientras que en Rawson Germinal será local de Círculo Deportivo con Pablo Núñez como juez.
A las 15.30, en tanto, Santamarina y Kimberley se medirán en Tandil con Alejandro Scionti como árbitro principal.
*La tabla
1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 17; 3°) Alvarado, 16; 4°) Germinal y Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, 11; 7°) Brown de Madryn, 10; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 6.