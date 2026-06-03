Investigan el caso de un joven baleado en una pierna

La policía investiga un violento incidente en el que un joven fue baleado en una pierna por dos sujetos que se movilizaban en una moto, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el episodio se produjo alrededor de las 16, en la zona de Martín Lutero y Chubut.

Mencionaron que Ezequiel Suárez, de 18 años, fue atacado por un par de individuos que se movilizaban en una motocicleta y escaparon tras efectuar un tiro.

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La víctima fue atendida en el lugar por un médico del servicio de emergencias Siempre y no hubo necesidad de derivarla a un hospital.

"Podría tratarse de un conflicto de vieja data entre familias, aunque se está investigando el motivo de la agresión", explicó la fuente.

El caso es investigado por personal de la seccional Sexta.