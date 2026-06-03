Cortes de calles y restricciones al tránsito este jueves por obras y tareas de mantenimiento

Debido a la realización de obras de infraestructura y mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad, el municipio bahiense estableció un cronograma de cortes y restricciones al tránsito para este jueves.

Entre las 7 y las 18, permanecerá cortada la circulación en Salta al 400, entre Alem y Panamá, por trabajos que llevará adelante ABSA.

Por otra parte, entre las 8 y las 13 se realizarán intervenciones en reductores de velocidad sobre avenida Buenos Aires, a la altura de los números 505, 310 y 110, lo que generará restricciones temporales en esos sectores.

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Durante la tarde, de 13 a 18, las tareas continuarán en calles 17 de Mayo 296 y 563, también vinculadas al mantenimiento de reductores de velocidad.

Además, seguirán vigentes hasta el viernes los cortes en Paraguay, entre avenida Alem y 12 de Octubre, así como en el tramo comprendido entre avenida Alem y Panamá, donde se ejecutan obras de reencarpetado.

Desde el municipio recomendaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización preventiva y optar por recorridos alternativos para evitar demoras.