Masiva adhesión a la marcha de "Ni Una Menos" en Bahía, a 11 años del primer reclamo nacional

Bahía Blanca se sumó este miércoles a la convocatoria nacional por el 11° aniversario del movimiento "Ni Una Menos", con una masiva concentración en la Plaza Rivadavia.

La actividad comenzó alrededor de las 17 y reunió a organizaciones feministas, sociales, sindicales, referentes de derechos humanos y vecinos que participaron de la jornada de protesta y concientización.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La movilización se enmarca en una nueva edición de las marchas que se replicaron en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar y exigir políticas públicas frente a las violencias por motivos de género.

Durante la convocatoria local también se hizo referencia al caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba tras haber estado desaparecida durante varios días, hecho que generó fuerte conmoción y volvió a poner en agenda los reclamos por prevención y protección.

En Bahía Blanca, la marcha se desarrolló de manera pacífica y con intervenciones de distintas organizaciones que integran la red local de acompañamiento y activismo en torno a la problemática de la violencia de género.