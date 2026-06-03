Vuelven Los Chachos: La Rioja emitirá cuasimoneda para pagar sueldos

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el regreso de la cuasimoneda denominada "Chachos", como parte del esquema previsto para el pago de salarios en un contexto adverso de las cuentas públicas.

El mandatario provincial informó que los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) volverán a ser introducidos en la economía riojana.

"Tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Y ahora van a volver", señaló en una entrevista de streaming, al tiempo que confirmó que será con el objetivo de que "pierdan lo menos posible el poder adquisitivo".

Quintela indicó que serán utilizados para cumplir con las obligaciones salariales. Según explicó, el Bocade podría empezar a utilizarse para pagar los sueldos de julio, que se percibirán en agosto.

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"Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los Chachos", dijo y aclaró que no estará incluido el aguinaldo dentro de la cuasimoneda.

El Bocade, apodado "El Chacho" en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, fue aprobado en enero de 2024 por la legislatura riojana.

Quintela afirmó que fue una "medida obligada" en esa época, ante "la crueldad del ajuste" que aplicó el gobierno de Javier Milei.

Durante la entrevista, el gobernador también arremetió contra Luis Caputo, quien no tardó en contestarle y le recordó la situación que vivió su familia durante el gobierno peronista.



Caputo cruzó a Quintela: “Matón de barrio”

"Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado", dijo Quintela.

Ante esto, el ministro de Economía lo calificó de "matón de barrio" y le reclamó que adhiera al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para mejorar la situación de la provincia.

“Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”. (con información de NA)